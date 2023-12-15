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МО: Нидерланды с октября увеличили военную помощь Киеву на более чем €500 млн

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В нидерландском Министерстве обороны заявили, что с октября Нидерланды увеличили военную поддержку Украине почти на €550 млн.
МО: Нидерланды с октября увеличили военную помощь Киеву на более чем €500 млн
  • AP
  • © Alex Babenko

Об этом говорится на сайте нидерландского оборонного ведомства. 

«Военная поддержка Украине со стороны Нидерландов увеличилась почти на €550 млн с 3 октября», — говорится в релизе.

По данным ведомства, в основном увеличение поддержки касается коммерческого оборудования.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс высказался против поставок оружия Вооружённым силам Украины.

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