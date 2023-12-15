МО: Нидерланды с октября увеличили военную помощь Киеву на более чем €500 млн
- AP
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Об этом говорится на сайте нидерландского оборонного ведомства.
«Военная поддержка Украине со стороны Нидерландов увеличилась почти на €550 млн с 3 октября», — говорится в релизе.
По данным ведомства, в основном увеличение поддержки касается коммерческого оборудования.
Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс высказался против поставок оружия Вооружённым силам Украины.