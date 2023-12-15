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МИД КНР: проникновение НАТО в Азию подорвёт региональную стабильность

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Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что расширение деятельности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе привнесёт в него нестабильность.
МИД КНР: проникновение НАТО в Азию подорвёт региональную стабильность
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Таким образом она ответила на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать слова президента России Владимира Путина о планах проникновения альянса в регион.

Мао Нин отметила, что продвижение НАТО на восток не соответствует позиционированию блока как региональной оборонительной организации.

«Это только привнесёт блоковое противостояние в Азию и подорвёт региональный мир и стабильность», — добавила она.

Ранее Путин заявил, что НАТО в нарушение собственных доктрин пытается выйти за свои географические рамки, в Азию.

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