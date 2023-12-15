МИД КНР: проникновение НАТО в Азию подорвёт региональную стабильность
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Таким образом она ответила на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать слова президента России Владимира Путина о планах проникновения альянса в регион.
Мао Нин отметила, что продвижение НАТО на восток не соответствует позиционированию блока как региональной оборонительной организации.
«Это только привнесёт блоковое противостояние в Азию и подорвёт региональный мир и стабильность», — добавила она.
Ранее Путин заявил, что НАТО в нарушение собственных доктрин пытается выйти за свои географические рамки, в Азию.