Путин: НАТО пытается выйти за географические рамки своей деятельности

Североатлантический альянс в нарушение собственных доктрин пытается выйти за свои географические рамки, в Азию, заявил президент России Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) Китая Чжан Юсем.

«Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния, причём Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение, по-моему, своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности», — сказал Путин.

Всё больше и больше США втягивают другие страны альянса в создание напряжённой обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул он.

По словам президента России, в этом регионе Соединённые Штаты стараются «насоздавать новых военно-политических альянсов». Прежде всего Вашингтон руководствуется собственными корыстными интересами, сказал он.

В августе начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков заявил, что Соединённые Штаты развернули в Азиатско-Тихоокеанском регионе крупнейшую группировку в 400 тыс. военных, до 1 тыс. самолётов и 130 кораблей.