МИД: Япония готова заморозить активы 43 организаций из России

Министерство иностранных дел Японии опубликовало список из 43 российских организаций и одной компании из Объединённых Арабских Эмиратов, активы которых подлежат заморозке.

В опубликованный японским МИД список вошли 43 российские организации, среди которых Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», МК «Витязь», НПО им. Лавочкина, АО «195 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения», завод имени Свердлова и другие.

По данным ведомства, активы компании Lumber Marine SA из ОАЭ также подлежат заморозке.

Также стало известно, что Министерство экономики Японии ввело санкции в отношении 57 организаций из России, двух из ОАЭ, одной из Сирии и ещё двух из Узбекистана.

Кроме того, Япония объявила о введении персональных санкций в отношении уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и ещё 34 российских граждан.