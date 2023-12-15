МИД: Япония готова заморозить активы 43 организаций из России
- AP
- © Eugene Hoshiko
В опубликованный японским МИД список вошли 43 российские организации, среди которых Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», МК «Витязь», НПО им. Лавочкина, АО «195 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения», завод имени Свердлова и другие.
По данным ведомства, активы компании Lumber Marine SA из ОАЭ также подлежат заморозке.
Также стало известно, что Министерство экономики Японии ввело санкции в отношении 57 организаций из России, двух из ОАЭ, одной из Сирии и ещё двух из Узбекистана.
Кроме того, Япония объявила о введении персональных санкций в отношении уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и ещё 34 российских граждан.