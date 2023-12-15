Япония ввела санкции в отношении Москальковой и ещё 34 россиян

Правительство Японии объявило о введении персональных санкций в отношении уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, российского замминистра обороны Татьяны Шевцовой и ещё 33 российских граждан.

Соответствующий список опубликовало японское Министерство иностранных дел.

В список, кроме того, вошли начальник Главного штаба Сухопутных войск ВС России Александр Лапин, генерал-полковник Сергей Кузовлёв, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, генеральный директор агентства «Инфорос» Анастасия Кириллова и другие.

Также стало известно, что Министерство экономики Японии ввело санкции в отношении 57 организаций из России, двух из ОАЭ, одной из Сирии и ещё двух из Узбекистана.