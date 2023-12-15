Politico: визит Зеленского на саммит Совета ЕС отменили за сутки до встречи
Отмечается, что в Брюсселе распространялись слухи, что Зеленский выступит на встрече лично.
«Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи, особенно по вопросу будущего вступления Украины в ЕС, остаётся неопределённым», — говорится в заявлении.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна наложила вето на выделение Евросоюзом помощи Украине в размере €50 млрд.
По данным газеты The Wall Street Journal, Зеленский не смог добиться получения военной помощи от США, поэтому решил переключить своё внимание на Европу.