Politico: визит Зеленского на саммит Совета ЕС отменили за сутки до встречи

Визит Владимира Зеленского на саммит Совета ЕС в Брюсселе отменили за сутки до встречи. Об этом сообщило издание Politico.

Отмечается, что в Брюсселе распространялись слухи, что Зеленский выступит на встрече лично.

«Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи, особенно по вопросу будущего вступления Украины в ЕС, остаётся неопределённым», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна наложила вето на выделение Евросоюзом помощи Украине в размере €50 млрд.

По данным газеты The Wall Street Journal, Зеленский не смог добиться получения военной помощи от США, поэтому решил переключить своё внимание на Европу.