Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент России Владимир Путин прав в описании лидеров европейских стран.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что многие европейские деятели на практике ведут себя как коллаборационисты.

«Путин сегодня прав на 100%, когда описывает лидеров стран ЕС!», — написал Филиппо в социальной сети X.

Также российский лидер сообщил, что большая часть европейских лидеров утратили свой суверенитет, а таких пронациональных политиков, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, больше нет.