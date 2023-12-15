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Французский политик Филиппо: Путин прав в описании европейских лидеров

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Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент России Владимир Путин прав в описании лидеров европейских стран.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил, что многие европейские деятели на практике ведут себя как коллаборационисты.

«Путин сегодня прав на 100%, когда описывает лидеров стран ЕС!», — написал Филиппо в социальной сети X.

Также российский лидер сообщил, что большая часть европейских лидеров утратили свой суверенитет, а таких пронациональных политиков, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, больше нет.

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