Президенты Венесуэлы и Гайаны условились продолжить диалог по Эссекибо
«Венесуэла и Гайана выразили расположенность продолжить диалог, чтобы разрешить спор относительно территории Эссекибо», — приводит РИА Новости заявление лидера Венесуэлы в соцсети Х.
7 декабря издание El País сообщило, что Мадуро мобилизует войска и объявляет об аннексии региона Эссекибо — де-факто территории соседней Гайаны.
Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российские власти считают, что спор между Венесуэлой и Гайаной должен быть решён с помощью мирных взаимоприемлемых решений.