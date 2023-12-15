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Президенты Венесуэлы и Гайаны условились продолжить диалог по Эссекибо

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Президенты Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али условились продолжить переговоры по ситуации с территорией Эссекибо.

«Венесуэла и Гайана выразили расположенность продолжить диалог, чтобы разрешить спор относительно территории Эссекибо», — приводит РИА Новости заявление лидера Венесуэлы в соцсети Х.

7 декабря издание El País сообщило, что Мадуро мобилизует войска и объявляет об аннексии региона Эссекибо — де-факто территории соседней Гайаны.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российские власти считают, что спор между Венесуэлой и Гайаной должен быть решён с помощью мирных взаимоприемлемых решений.

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