Мадуро прибыл на встречу с президентом Гайаны для решения вопроса об Эссекибо
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Об этом информирует телеканал Venezolana de Televisión.
«Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Сент-Винсент и Гренадины, чтобы провести диалог со своим гайанским коллегой Ирфааном Али по спору из-за территории Эссекибо», — говорится в сообщении.
7 декабря издание El País сообщило, что Мадуро мобилизует войска и объявляет об аннексии региона Эссекибо — де-факто территории соседней Гайаны.
Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российские власти считают, что спор между Венесуэлой и Гайаной должен быть решён с помощью мирных взаимоприемлемых решений.