Мадуро прибыл на встречу с президентом Гайаны для решения вопроса об Эссекибо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в столицу Сент-Винсента и Гренадин Кингстаун, где проведёт встречу с лидером Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али по урегулированию территориального спора, связанного с регионом Эссекибо.

Об этом информирует телеканал Venezolana de Televisión.

«Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Сент-Винсент и Гренадины, чтобы провести диалог со своим гайанским коллегой Ирфааном Али по спору из-за территории Эссекибо», — говорится в сообщении.

7 декабря издание El País сообщило, что Мадуро мобилизует войска и объявляет об аннексии региона Эссекибо — де-факто территории соседней Гайаны.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российские власти считают, что спор между Венесуэлой и Гайаной должен быть решён с помощью мирных взаимоприемлемых решений.