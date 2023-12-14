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Мадуро прибыл на встречу с президентом Гайаны для решения вопроса об Эссекибо

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в столицу Сент-Винсента и Гренадин Кингстаун, где проведёт встречу с лидером Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али по урегулированию территориального спора, связанного с регионом Эссекибо.
Мадуро прибыл на встречу с президентом Гайаны для решения вопроса об Эссекибо
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал Venezolana de Televisión.

«Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Сент-Винсент и Гренадины, чтобы провести диалог со своим гайанским коллегой Ирфааном Али по спору из-за территории Эссекибо», — говорится в сообщении.

7 декабря издание El País сообщило, что Мадуро мобилизует войска и объявляет об аннексии региона Эссекибо — де-факто территории соседней Гайаны.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российские власти считают, что спор между Венесуэлой и Гайаной должен быть решён с помощью мирных взаимоприемлемых решений.

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