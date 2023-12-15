Байден: Израиль должен думать о сохранении жизней гражданских в секторе Газа
Об этом пишет РИА Новости.
«Я хочу, чтобы они концентрировались на том, как спасти жизни гражданского населения», — сказал он.
При этом Байден призвал Израиль не останавливаться в борьбе против движения ХАМАС.
Ранее представитель Минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кудра сообщил, что число погибших из-за ударов Израиля жителей сектора Газа возросло до 18 787, раненых — 50 897.
Российский президент Владимир Путин назвал палестино-израильский конфликт катастрофой.
Он напомнил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал сектор Газа на сегодняшний день самым большим кладбищем детей в мире.