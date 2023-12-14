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Госдеп: первым шагом к переговорам может стать освобождение Москвой американцев

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Первым шагом для возобновления переговоров могло бы стать освобождение российской стороной американцев.

Об этом заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, пишет ТАСС.

По словам Миллера, если бы президент России Владимир Путин «действительно хотел восстановить отношения с Соединёнными Штатами», «он мог бы начать с освобождения американцев», которые задержаны или осуждены в России.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США и Россия продолжают обсуждать вопросы об обмене находящимися под стражей лицами и возвращения в Соединённые Штаты из России арестованного Эвана Гершковича и осуждённого Пола Уилана.

Как заявил в ходе прямой линии Путин, Россия не отказывается возвращать на родину американцев Гершковича и Уилана и желает договориться об этом с США, но эти договорённости должны устраивать и Москву, и Вашингтон.

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