Белый дом: США и Россия активно обсуждают обмен заключёнными и арестованными

США и Россия продолжают обсуждать вопросы об обмене находящимися под стражей лицами и возвращения в Соединённые Штаты из России арестованного Эвана Гершковича и осуждённого Пола Уилана.

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя слова российского лидера Владимира Путина.

«Он прав, что мы продолжаем говорить с Москвой о возвращении Эвана и Пола домой, где они и должны быть, что эти обсуждения продолжаются и идут активно», — сказал Кирби.

Ранее Путин заявил, что Россия не отказывается возвращать на родину американцев Гершковича и Уилана и желает договориться об этом с США, но эти договорённости должны устраивать и Москву, и Вашингтон.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры о возвращении на родину Гершковича и Уилана.