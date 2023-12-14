Белый дом: США и Россия активно обсуждают обмен заключёнными и арестованными
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Об этом, как пишет ТАСС, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя слова российского лидера Владимира Путина.
«Он прав, что мы продолжаем говорить с Москвой о возвращении Эвана и Пола домой, где они и должны быть, что эти обсуждения продолжаются и идут активно», — сказал Кирби.
Ранее Путин заявил, что Россия не отказывается возвращать на родину американцев Гершковича и Уилана и желает договориться об этом с США, но эти договорённости должны устраивать и Москву, и Вашингтон.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры о возвращении на родину Гершковича и Уилана.