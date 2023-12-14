RT в Telegram
Подпишись

Белый дом: США и Россия активно обсуждают обмен заключёнными и арестованными

Короткая ссылка
США и Россия продолжают обсуждать вопросы об обмене находящимися под стражей лицами и возвращения в Соединённые Штаты из России арестованного Эвана Гершковича и осуждённого Пола Уилана.
Белый дом: США и Россия активно обсуждают обмен заключёнными и арестованными
  • Gettyimages.ru
  • © Giles Clarke

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя слова российского лидера Владимира Путина.

«Он прав, что мы продолжаем говорить с Москвой о возвращении Эвана и Пола домой, где они и должны быть, что эти обсуждения продолжаются и идут активно», —  сказал Кирби.

Ранее Путин заявил, что Россия не отказывается возвращать на родину американцев Гершковича и Уилана и желает договориться об этом с США, но эти договорённости должны устраивать и Москву, и Вашингтон.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры о возвращении на родину Гершковича и Уилана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить