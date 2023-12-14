Посольство в ФРГ контактирует с обвиняемой в подготовке госпереворота россиянкой
- РИА Новости
Об этом заявили в российской дипмиссии.
«Консульские сотрудники находятся в контакте с подозреваемой и её адвокатом, оказывают необходимое консульское содействие в рамках своих полномочий», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее издание Bild писало, что в ФРГ полиция провела масштабные обыски в восьми федеральных землях у сторонников антиправительственного движения «рейхсбюргеров», в декабре прошлого года подозревавшегося в планировании госпереворота.