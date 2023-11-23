Bild: в ФРГ 20 человек обвиняются в причастности к подготовке госпереворота
- РИА Новости
«Под руководством прокуратуры Мюнхена около 280 экстренных служб сегодня задействованы в обысках объектов в восьми федеральных землях Германии», — отмечается в сообщении.
По данным DPA, 20 человек обвиняются в создании преступной организации.
В мае сотрудники правоохранительных органов Германии задержали троих подозреваемых в членстве в организации, которая осуществляла подготовку государственного переворота в стране.
7 декабря прошлого года в ФРГ задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота.