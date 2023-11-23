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Bild: в ФРГ 20 человек обвиняются в причастности к подготовке госпереворота

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В ФРГ полиция провела масштабные обыски в восьми федеральных землях у сторонников антиправительственного движения «рейхсбюргеров», в декабре прошлого года подозревавшегося в планировании госпереворота, сообщает Bild.
Bild: в ФРГ 20 человек обвиняются в причастности к подготовке госпереворота
  • РИА Новости

«Под руководством прокуратуры Мюнхена около 280 экстренных служб сегодня задействованы в обысках объектов в восьми федеральных землях Германии», — отмечается в сообщении.

По данным DPA, 20 человек обвиняются в создании преступной организации.

В мае сотрудники правоохранительных органов Германии задержали троих подозреваемых в членстве в организации, которая осуществляла подготовку государственного переворота в стране.

7 декабря прошлого года в ФРГ задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота.

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