Нарышкин сообщил о планах ЦРУ создать виртуальную «Российскую республику»

Центральное разведывательное управление США планирует создать за пределами России «виртуальное государство» — так называемую «Российскую республику». Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Выступая в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, Нарышкин заявил, что во главе этого «государства» ЦРУ намерено поставить «временную администрацию».

«Абсурд ситуации дошёл до того, что ЦРУ прорабатывает проект создания за пределами Российской Федерации виртуального и якобы легитимного государства. Так называемой Российской республики во главе с некой «временной администрацией»», — цитирует Нарышкина ТАСС.

Ранее Нарышкин заявил, что Запад ищет наёмников для ведения подрывной работы в СНГ в период выборов.