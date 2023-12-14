Путин: отношения с США могут начать улучшаться, когда они будут уважать других

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал отношения с США.

«Вот когда произойдут какие-то внутренние изменения… когда они (США. — RT) начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений», — сказал Путин.

По его словам, Москва готова выстраивать отношения с Вашингтоном.

RT ведёт текстовую, а также видеотрансляцию.

В середине декабря заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова заявила, что штат данной части российской дипломатической миссии вскоре сократится на 40%.