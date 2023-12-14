Путин: отношения с США могут начать улучшаться, когда они будут уважать других
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«Вот когда произойдут какие-то внутренние изменения… когда они (США. — RT) начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений», — сказал Путин.
По его словам, Москва готова выстраивать отношения с Вашингтоном.
RT ведёт текстовую, а также видеотрансляцию.
В середине декабря заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова заявила, что штат данной части российской дипломатической миссии вскоре сократится на 40%.