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Путин: отношения с США могут начать улучшаться, когда они будут уважать других

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал отношения с США.
Путин: отношения с США могут начать улучшаться, когда они будут уважать других
  • kremlin.ru

«Вот когда произойдут какие-то внутренние изменения… когда они (США. — RT) начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений», — сказал Путин.

По его словам, Москва готова выстраивать отношения с Вашингтоном.

RT ведёт текстовую, а также видеотрансляцию.

В середине декабря заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова заявила, что штат данной части российской дипломатической миссии вскоре сократится на 40%.

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