Лукашенко заявил, что видит конфликт в отношениях Украины и Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит конфликт в отношениях между Украиной и Западом.

«Сегодня конфликтуют уже Запад с Украиной… Перекрыли всю границу, сегодня ещё больше. Безмозглую политику проводят», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

Об этом он сказал в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.

Белорусский лидер подчеркнул, что ошибки разного масштаба совершают все, но нужно уметь вовремя остановиться.

«Кто сегодня не готов остановиться? Знаете. Я предупреждал Зеленского: возникнет где-то заварушка или другая причина — о тебе забудут. Пожалуйста: Ближний Восток, внутренняя ситуация в Америке. И что произошло? Ходит, бедняга (Зеленский. — RT), с протянутой рукой…» — сказал Лукашенко.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Владимир Зеленский не смог добиться получения военной помощи от США, поэтому решил переключить своё внимание на Европу.

Отмечается, что четырёхлетний бюджет для Киева на $54 млрд станет темой споров во время саммита Евросоюза.