Орбан: сейчас нет смысла обсуждать начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС

Венгрия не поддерживает начало переговоров Евросоюза с Украиной о её вступлении в сообщество, заявил венгерский премьер Виктор Орбан, разговаривая с журналистами перед открытием саммита ЕС в Брюсселе.

«Сейчас нет смысла обсуждать начало переговоров с Украиной (о вступлении в сообщество. — RT)», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, Евросоюз должен обсудить этот вопрос «только тогда, когда будут выполнены все необходимые для этого условия».

«Было семь предварительных условий, Украина не выполнила три из них», — заявил Орбан.

Как отмечал президент Франции Эммануэль Макрон, саммит 14 декабря станет определяющим по вопросу возможного принятия Украины, Молдавии, Грузии и стран Западных Балкан в ЕС.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что организация допускает возможность принятия Молдавии и Грузии в свой состав по частям — без Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.