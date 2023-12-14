RT в Telegram
Подпишись

Орбан: сейчас нет смысла обсуждать начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС

Короткая ссылка
Венгрия не поддерживает начало переговоров Евросоюза с Украиной о её вступлении в сообщество, заявил венгерский премьер Виктор Орбан, разговаривая с журналистами перед открытием саммита ЕС в Брюсселе.
Орбан: сейчас нет смысла обсуждать начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС
  • AP
  • © Heinz-Peter Bader

«Сейчас нет смысла обсуждать начало переговоров с Украиной (о вступлении в сообщество. — RT)», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, Евросоюз должен обсудить этот вопрос «только тогда, когда будут выполнены все необходимые для этого условия».

«Было семь предварительных условий, Украина не выполнила три из них», — заявил Орбан.

Как отмечал президент Франции Эммануэль Макрон, саммит 14 декабря станет определяющим по вопросу возможного принятия Украины, Молдавии, Грузии и стран Западных Балкан в ЕС.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что организация допускает возможность принятия Молдавии и Грузии в свой состав по частям — без Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить