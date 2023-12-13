Макрон: саммит ЕС станет определяющим для возможного принятия Украины и Грузии

Саммит 14 декабря станет определяющим по вопросу возможного принятия Украины, Молдавии, Грузии и стран Западных Балкан в ЕС.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«У нас есть рекомендация Еврокомиссии по поводу стран — кандидатов на вступление, и нам предстоит принять решение в отношении Украины, Грузии, Молдавии и всех стран Западных Балкан. Дискуссии, которые состоятся завтра, станут определяющими», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Европейский союз совершит серьёзную ошибку, если начнёт переговоры с Украиной о членстве в объединении.