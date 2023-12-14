В Россию въехали 250 человек в первую ночь открытия границы с Финляндией

Пресс-служба Федеральной таможенной службы заявила, что 250 человек въехали в Россию в первую ночь открытия границ с Финляндией.

Финская сторона сняла ограничения на грузовое и пассажирское движение через многосторонние автомобильные пункты пропуска «Торфяновка» и «Вяртсиля».

С 00:00 до 08:00 мск через «Торфяновку» проследовало в оба направления 24 грузовика (семь въехало в Россию, выехало 17), 190 легковых авто (136 въехало, 54 выехало), три автобуса (один въехал в Россию, а выехало два), 348 физических лиц (250 и 98 соответственно).

Ранее сообщалось, что власти Финляндии открыли на месяц два КПП на границе с Россией.