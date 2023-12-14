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В Россию въехали 250 человек в первую ночь открытия границы с Финляндией

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Пресс-служба Федеральной таможенной службы заявила, что 250 человек въехали в Россию в первую ночь открытия границ с Финляндией.
В Россию въехали 250 человек в первую ночь открытия границы с Финляндией
  • AFP
  • © Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Финская сторона сняла ограничения на грузовое и пассажирское движение через многосторонние автомобильные пункты пропуска «Торфяновка» и «Вяртсиля».

С 00:00 до 08:00 мск через «Торфяновку» проследовало в оба направления 24 грузовика (семь въехало в Россию, выехало 17), 190 легковых авто (136 въехало, 54 выехало), три автобуса (один въехал в Россию, а выехало два), 348 физических лиц (250 и 98 соответственно).

Ранее сообщалось, что власти Финляндии открыли на месяц два КПП на границе с Россией.

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