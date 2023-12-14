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Власти Финляндии открыли на месяц два КПП на границе с Россией

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Правительство Финляндии сроком на месяц возобновило работу КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» на границе с Россией.

«Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пропуска «Ваалимаа» и «Ниирала», которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря», — говорится в заявлении.

Власти Финляндии не исключили закрытия пропускных пунктов, если миграционная ситуация ухудшится.

Ранее стало известно, что компания Ecolines с 14 декабря возобновит после открытия КПП на границе России и Финляндии автобусное движение между Петербургом и Хельсинки.

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