Компания Ecolines возобновит автобусные рейсы между Россией и Финляндией
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
В нём сказано, что Ecolines восстанавливает автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки после решения финских властей о снятии ограничений работы международного автомобильного пункта пропуска Ваалимаа.
Уточняется, что с 15 декабря компания будет выполнять на линии Петербург—Хельсинки ежедневно два рейса в каждую сторону.
16 ноября компания Ecolines заявила об отмене рейсов из Санкт-Петербурга в Финляндию из-за закрытия пограничных пунктов.
Позже сообщалось, что эстонский перевозчик Lux Express приостановит автобусные рейсы по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург.