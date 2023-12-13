Компания Ecolines возобновит автобусные рейсы между Россией и Финляндией

Компания Ecolines с 14 декабря возобновит после открытия КПП на границе России и Финляндии автобусное движение между Петербургом и Хельсинки.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

В нём сказано, что Ecolines восстанавливает автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки после решения финских властей о снятии ограничений работы международного автомобильного пункта пропуска Ваалимаа.

Уточняется, что с 15 декабря компания будет выполнять на линии Петербург—Хельсинки ежедневно два рейса в каждую сторону.

16 ноября компания Ecolines заявила об отмене рейсов из Санкт-Петербурга в Финляндию из-за закрытия пограничных пунктов.

Позже сообщалось, что эстонский перевозчик Lux Express приостановит автобусные рейсы по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург.