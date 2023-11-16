Ecolines отменила рейсы из Петербурга в Финляндию из-за закрытия пунктов

Компания Ecolines заявила об отмене рейсов из Санкт-Петербурга в Финляндию из-за закрытия пограничных пунктов.

Об этом информирует телеканал 78.ru.

Как отмечается в материале, автобусы были единственным видом транспорта, с помощью которого люди без проблем пересекали границу между Россией и Финляндией.

Со стороны России закрыты пункты «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск», а также «Вяртсиля».

Ранее кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы.

Пограничные переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» будут закрыты с 18 ноября 2023 года.