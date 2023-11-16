Ecolines отменила рейсы из Петербурга в Финляндию из-за закрытия пунктов
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Об этом информирует телеканал 78.ru.
Как отмечается в материале, автобусы были единственным видом транспорта, с помощью которого люди без проблем пересекали границу между Россией и Финляндией.
Со стороны России закрыты пункты «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск», а также «Вяртсиля».
Ранее кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы.
Пограничные переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» будут закрыты с 18 ноября 2023 года.