Перевозчик Lux Express приостановит рейсы по маршруту Хельсинки — Петербург
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Об этом сообщил сам перевозчик.
«Lux Express в ближайшее время предоставит дополнительную информацию и проинформирует всех пассажиров по электронной почте», — отметила компания.
Также компания Ecolines заявила об отмене рейсов из Санкт-Петербурга в Финляндию из-за закрытия пограничных пунктов.
Ранее кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы.
Пограничные переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» будут закрыты с 18 ноября 2023 года.