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Перевозчик Lux Express приостановит рейсы по маршруту Хельсинки — Петербург

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Эстонский перевозчик Lux Express приостановит автобусные рейсы по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург.
Перевозчик Lux Express приостановит рейсы по маршруту Хельсинки — Петербург
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом сообщил сам перевозчик.

«Lux Express в ближайшее время предоставит дополнительную информацию и проинформирует всех пассажиров по электронной почте», — отметила компания.

Также компания Ecolines заявила об отмене рейсов из Санкт-Петербурга в Финляндию из-за закрытия пограничных пунктов.

Ранее кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы.

Пограничные переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» будут закрыты с 18 ноября 2023 года.

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