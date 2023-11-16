Эстонский перевозчик Lux Express приостановит автобусные рейсы по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург.

Об этом сообщил сам перевозчик.

«Lux Express в ближайшее время предоставит дополнительную информацию и проинформирует всех пассажиров по электронной почте», — отметила компания.

Также компания Ecolines заявила об отмене рейсов из Санкт-Петербурга в Финляндию из-за закрытия пограничных пунктов.

Ранее кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы.

Пограничные переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» будут закрыты с 18 ноября 2023 года.