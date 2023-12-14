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Politico: чиновники ЕС в частном порядке называют Украину чёрной дырой

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Европейские чиновники в частном порядке признают, что Украина является чёрной дырой, куда вливаются деньги, сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.
Politico: чиновники ЕС в частном порядке называют Украину чёрной дырой
  • AP

Отмечается, что вопреки официальной поддержке и заявлений об изоляции Венгрии в связи с её позицией по блокированию помощи ВСУ, многие представители ЕС признают, что украинский конфликт — не главный приоритет в жизни стран Запада.

«Сколько ещё денег мы вольём в эту чёрную дыру? Популисты по всей Европе будут седлать эту волну в ближайшие месяцы», — приводятся слова одного из чиновников.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут сократить военную поддержку Украины.

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