Для потушившего ханукальные свечи польского депутата собрали более $18 тысяч

Для депутата сейма Польши Гжегожа Брауна, который потушил ханукальные свечи в коридоре парламента, собрали более $18 тыс.

Организаторы сбора рассчитывали собрать около $12,5 тыс. за полтора месяца, но за несколько часов поляки перевели на помощь депутату около $18,3 тыс, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что сбор денег на платформе Zrzutka был позднее заблокирован.

Ранее коалиция консервативных политических партий Польши («Конфедерация») отстранила Брауна и запретила ему выступать с трибуны сейма.

Накануне Браун, зашедший в здание сейма, взял огнетушитель и погасил свечи, выставленные в парламенте.

Польская прокуратура завела уголовное дело в отношении депутата. Сам политик утверждал, что зажжение ханукальных свечей является «сатанистским» и «не может происходить в польском сейме».