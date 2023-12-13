В Польше депутат погасил огнетушителем ханукальные свечи, заведено дело

Польская прокуратура завела уголовное дело в отношении депутата сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегожа Брауна, который погасил в здании парламента ханукальные свечи при помощи огнетушителя.

Об этом говорится в материале РИА Новости.

Отмечается, что депутат утверждал, что зажжение ханукальных свечей является «сатанистским» и «не может происходить в польском сейме».

По данным издания, окружная прокуратура в Варшаве приступила к расследованию дела. Ведомство проводит процессуальные действия и собирает доказательную базу.

В августе сообщалось, что полиция Швеции задержала женщину, которая пыталась потушить Коран с помощью огнетушителя.