В Польше депутат погасил огнетушителем ханукальные свечи, заведено дело
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Об этом говорится в материале РИА Новости.
Отмечается, что депутат утверждал, что зажжение ханукальных свечей является «сатанистским» и «не может происходить в польском сейме».
По данным издания, окружная прокуратура в Варшаве приступила к расследованию дела. Ведомство проводит процессуальные действия и собирает доказательную базу.
В августе сообщалось, что полиция Швеции задержала женщину, которая пыталась потушить Коран с помощью огнетушителя.