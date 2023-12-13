Коалиция депутатов Польши отстранила погасившего ханукальные свечи парламентария
- AFP
Об этом сообщила пресс-служба политсилы.
«Клуб депутатов «Конфедерации» отстраняет депутата Гжегожа Брауна и налагает на него запрет выступать с трибуны сейма на неопределённый срок», — говорится в заявлении.
Накануне Браун, зашедший в здание сейма, взял огнетушитель и погасил свечи, выставленные в парламенте.
Польская прокуратура завела уголовное дело в отношении депутата. Сам политик утверждал, что зажжение ханукальных свечей является «сатанистским» и «не может происходить в польском сейме».