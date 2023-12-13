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Коалиция депутатов Польши отстранила погасившего ханукальные свечи парламентария

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Коалиция консервативных политических партий Польши («Конфедерация») отстранила депутата Гжегожа Брауна и запретила ему выступать с трибуны сейма после того, как он с помощью огнетушителя погасил в здании парламента ханукальные свечи.
Коалиция депутатов Польши отстранила погасившего ханукальные свечи парламентария
  • AFP

Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

«Клуб депутатов «Конфедерации» отстраняет депутата Гжегожа Брауна и налагает на него запрет выступать с трибуны сейма на неопределённый срок», — говорится в заявлении.

Накануне Браун, зашедший в здание сейма, взял огнетушитель и погасил свечи, выставленные в парламенте.

Польская прокуратура завела уголовное дело в отношении депутата. Сам политик утверждал, что зажжение ханукальных свечей является «сатанистским» и «не может происходить в польском сейме».

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