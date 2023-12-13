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Песков: США поняли, что Киев их обманул, никакой победы на поле боя нет

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Соединённые Штаты поняли, что украинская сторона их обманула и никакой победы на поле боя нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Киевский режим им обещал, что дайте нам $100 млрд и у нас будет победа на поле боя. Сейчас американцы понимают, что их обманули. Никакой победы на поле боя нет», — отметил Песков в интервью «Известиям».

Ранее Песков заявил, что Россия будет с интересом наблюдать за тем, как снижается уровень поддержки киевского режима со стороны США.

Песков также назвал ложью утверждения Владимира Зеленского о том, что российские войска якобы не имеют успеха на поле боя.

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