Spectator: администрации Байдена пора начать говорить с Украиной честно

Администрации Джо Байдена пора быть честной с Владимиром Зеленским, пишет британский еженедельник The Spectator.

Журнал отмечает, что Байден может быть самым влиятельным человеком в мире, но он «не контролирует конгресс США и не контролирует финансовые потоки».

«В таком случае Байден не может сказать Зеленскому с какой-либо степенью уверенности, что Вашингтон действительно будет поддерживать военные усилия Украины столько, сколько потребуется», — пишет специалист в области внешней политики Дэниэл Депетрис.

При этом и Байден, и госсекретарь Энтони Блинкен, а также министр обороны Ллойд Остин «продолжают публично нашёптывать украинским чиновникам сладкие слова о том, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется», говорится в статье.

Такое поведение «оказывает Украине медвежью услугу», отмечает автор.

Джо Байден ранее обвинил республиканцев конгресса в том, что они «дарят Владимиру Путину величайший рождественский подарок», отказавшись от согласования пакета военной помощи для Украины.

Перед уходом на каникулы палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Украине.