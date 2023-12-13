NYT: на Западе считают переговоры единственным способом достичь мира на Украине
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Об этом пишет The New York Times.
«Многие официальные лица в США и Европе... считают, что урегулирование путём переговоров является единственным вероятным результатом», — говорится в материале.
Ранее американская газета The Hill писала, что республиканцы в сенате США выражают всё больше сомнений относительно соглашения, которое позволило бы продолжить финансирование поставок военной помощи Украине.