NYT: на Западе считают переговоры единственным способом достичь мира на Украине

Многие чиновники на Западе уверены, что переговоры являются единственным способом урегулировать конфликт на Украине.

Об этом пишет The New York Times.

«Многие официальные лица в США и Европе... считают, что урегулирование путём переговоров является единственным вероятным результатом», — говорится в материале.

Ранее американская газета The Hill писала, что республиканцы в сенате США выражают всё больше сомнений относительно соглашения, которое позволило бы продолжить финансирование поставок военной помощи Украине.