CNN: США поставили в Израиль около 3 тысяч авиабомб JDAM
Соединённые Штаты поставили израильским войскам около 3 тыс. авиабомб JDAM с начала эскалации конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
- AFP
«США предоставили Израилю около 3 тыс. авиабомб JDAM с 7 октября», — приводит заявление телеканала РИА Новости.
Ранее сообщалось, что США изучат данные о применении Израилем американских снарядов с белым фосфором.
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