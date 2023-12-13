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CNN: США поставили в Израиль около 3 тысяч авиабомб JDAM

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Соединённые Штаты поставили израильским войскам около 3 тыс. авиабомб JDAM с начала эскалации конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
CNN: США поставили в Израиль около 3 тысяч авиабомб JDAM
  • AFP

«США предоставили Израилю около 3 тыс. авиабомб JDAM с 7 октября», — приводит заявление телеканала РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США изучат данные о применении Израилем американских снарядов с белым фосфором.

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