CNN: США поставили в Израиль около 3 тысяч авиабомб JDAM

Соединённые Штаты поставили израильским войскам около 3 тыс. авиабомб JDAM с начала эскалации конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

AFP

«США предоставили Израилю около 3 тыс. авиабомб JDAM с 7 октября», — приводит заявление телеканала РИА Новости. Ранее сообщалось, что США изучат данные о применении Израилем американских снарядов с белым фосфором.