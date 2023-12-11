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США изучат данные о применении Израилем снарядов США с белым фосфором в Ливане

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Власти США обеспокоены данными о применении армией Израиля американских боеприпасов с белым фосфором в Ливане. С таким заявлением выступил 11 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
США изучат данные о применении Израилем снарядов США с белым фосфором в Ливане
  • Gettyimages.ru

В беседе с журналистами Кирби отметил, что Белый дом встревожен этими сообщениями. Он также добавил, что информация о применении Израилем снарядов такого типа будет изучена.

Ранее сообщалось, что в результате применения Израилем белого фосфора при обстрелах сектора Газа пострадали десятки человек.

Позднее СМИ писали, что боеприпасы с белым фосфором, применяемые Израилем при обстрелах, в которых пострадали мирные жители, были напрямую поставлены американскими властями.

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