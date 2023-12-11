WP: использованные Израилем снаряды с белым фосфором поставляли США

Боеприпасы с белым фосфором, применяемые Израилем при обстрелах, в которых пострадали мирные жители, были напрямую поставлены американскими властями.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Израиль использовал поставленные США боеприпасы с белым фосфором во время атак по югу Ливана в октябре, в результате которых были ранены по меньшей мере девять мирных жителей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на гильзах от снарядов с опасным химическим веществом были зафиксированы производственные коды, которые соответствуют номенклатуре, используемой американскими военными для классификации боеприпасов своего производства. По данным этих кодов, боеприпасы были изготовлены в Луизиане и Арканзасе в 1989 и 1992 годах.

Как уточняют эксперты издания, характер и особенности маркировки одной из гильз явно соответствуют патронам с белым фосфором.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International подтвердила применение израильскими военными боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и Ливане.