WP: использованные Израилем снаряды с белым фосфором поставляли США
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Об этом сообщает газета The Washington Post.
«Израиль использовал поставленные США боеприпасы с белым фосфором во время атак по югу Ливана в октябре, в результате которых были ранены по меньшей мере девять мирных жителей», — говорится в заявлении.
Отмечается, что на гильзах от снарядов с опасным химическим веществом были зафиксированы производственные коды, которые соответствуют номенклатуре, используемой американскими военными для классификации боеприпасов своего производства. По данным этих кодов, боеприпасы были изготовлены в Луизиане и Арканзасе в 1989 и 1992 годах.
Как уточняют эксперты издания, характер и особенности маркировки одной из гильз явно соответствуют патронам с белым фосфором.
Ранее международная правозащитная организация Amnesty International подтвердила применение израильскими военными боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и Ливане.