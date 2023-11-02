В Amnesty подтвердили применение Израилем боеприпасов с фосфором в Газе
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«Мы, Amnesty International, подтвердили использование белого фосфора и в Газе, и в Ливане», — сказала в эфире телеканала Sky News старший кризисный советник организации Донателла Ровера.
По её словам, этот конфликт является одним из самых интенсивных и смертоносных за последнее время.
13 октября Human Rights Watch сообщила, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газа применяла боеприпасы с белым фосфором.