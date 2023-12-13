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Медведев: страны-колонизаторы «бесятся» из-за возвращения России в Африку

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Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что страны-колонизаторы «бесятся» из-за возвращения России в Африку.
Медведев: страны-колонизаторы «бесятся» из-за возвращения России в Африку
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал, выступая на заключительной дискуссионной площадке «Будущее России».

«Многие страны, те, которые сейчас принято называть странами-колонизаторами, они только брали. И считают до сих пор, что должно быть именно так, бесятся от того, что Россия вернулась после периода безвременья в Африку, что у нас отличные отношения с абсолютным большинством африканских стран», — цитирует его ТАСС.

По его словам, соответствующие государства-колонизаторы желают, чтобы было как прежде, чтобы они могли командовать, и, естественно, это вызывает полное непонимание стран Африканского континента.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о росте числа российских посольств в Африке и на Ближнем Востоке.

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