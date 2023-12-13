Шольц опасается, что международная поддержка Украины может ослабнуть

Поддержка Украины со стороны других стран оказалась под угрозой, признал канцлер Германии Олаф Шольц. Берлин продолжает выступать за поставки оружия украинской армии, подчеркнул он. По словам политика, речь идёт именно о «безопасности Европы».

Выступая в бундестаге, Шольц отметил, что помощь украинским военным сейчас является приоритетом для Германии.

«Мы выступаем за продолжение работы европейского фонда мира», — цитирует его ТАСС.

Он также сказал, что в ЕС «все едины во мнении, что в ближайшие годы нужно стабилизировать бюджет Украины на сумму в общей сложности €50 млрд».

Шольц также напомнил, что в государственный бюджет ФРГ на 2024 год заложено €8 млрд прямой военной помощи Украине.

Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер отмечал, что Германия скатывается в кризис и становится «оборванцем».