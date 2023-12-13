Шольц опасается, что международная поддержка Украины может ослабнуть
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Выступая в бундестаге, Шольц отметил, что помощь украинским военным сейчас является приоритетом для Германии.
«Мы выступаем за продолжение работы европейского фонда мира», — цитирует его ТАСС.
Он также сказал, что в ЕС «все едины во мнении, что в ближайшие годы нужно стабилизировать бюджет Украины на сумму в общей сложности €50 млрд».
Шольц также напомнил, что в государственный бюджет ФРГ на 2024 год заложено €8 млрд прямой военной помощи Украине.
Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер отмечал, что Германия скатывается в кризис и становится «оборванцем».