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Шольц опасается, что международная поддержка Украины может ослабнуть

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Поддержка Украины со стороны других стран оказалась под угрозой, признал канцлер Германии Олаф Шольц. Берлин продолжает выступать за поставки оружия украинской армии, подчеркнул он. По словам политика, речь идёт именно о «безопасности Европы».
Шольц опасается, что международная поддержка Украины может ослабнуть
  • Gettyimages.ru

Выступая в бундестаге, Шольц отметил, что помощь украинским военным сейчас является приоритетом для Германии.

«Мы выступаем за продолжение работы европейского фонда мира», — цитирует его ТАСС.

Он также сказал, что в ЕС «все едины во мнении, что в ближайшие годы нужно стабилизировать бюджет Украины на сумму в общей сложности €50 млрд».

Шольц также напомнил, что в государственный бюджет ФРГ на 2024 год заложено €8 млрд прямой военной помощи Украине.

Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер отмечал, что Германия скатывается в кризис и становится «оборванцем».

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