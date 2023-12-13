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Правительство Дании представит пакет военной помощи для ВСУ почти на €1 млрд

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Датское правительство 14 декабря попросит парламент рассмотреть пакет военной помощи для Украины почти на €1 млрд, который может включать танки, дроны и боеприпасы.
Правительство Дании представит пакет военной помощи для ВСУ почти на €1 млрд
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, её слова приводит TV2.

Ранее газета Financial Times писала, что Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Исландия в совместном заявлении обязались продолжать оказывать Украине военную и экономическую помощь.

В ноябре власти Дании приняли решение выделить фонду помощи Украины дополнительную поддержку в размере 2,3 млрд крон ($337 млн) в 2023 году и 23,5 млрд крон ($3,44 млрд) в 2025—2027 годах.

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