Правительство Дании представит пакет военной помощи для ВСУ почти на €1 млрд
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Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, её слова приводит TV2.
Ранее газета Financial Times писала, что Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Исландия в совместном заявлении обязались продолжать оказывать Украине военную и экономическую помощь.
В ноябре власти Дании приняли решение выделить фонду помощи Украины дополнительную поддержку в размере 2,3 млрд крон ($337 млн) в 2023 году и 23,5 млрд крон ($3,44 млрд) в 2025—2027 годах.