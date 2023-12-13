FT: страны Северной Европы обязались продолжать оказывать Украине военную помощь
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Об этом говорится в совместном письме лидеров стран Северной Европы, опубликованном в газете Financial Times.
Отмечается, что документ написан от лица премьер-министра Дании Метте Фредериксена, премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре, президента Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир.
«Мы, страны Северной Европы, продолжим оказывать всестороннюю помощь Украине, включая экономическую и военную поддержку», — говорится в письме.
Кроме того, страны обязались предоставлять гуманитарную помощь населению Украины, а также финансовую поддержку для восстановления страны.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза рассматривают возможности выделения Украине финансовой помощи в обход общего бюджета объединения из-за позиции Венгрии.