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Минобороны: Дания выделит Украине $3,44 млрд в 2025—2027 годах

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Власти Дании приняли решение выделить фонду помощи Украины дополнительную поддержку в размере 2,3 млрд крон ($337 млн) в 2023 году и 23,5 млрд крон ($3,44 млрд) в 2025—2027 годах.
Минобороны: Дания выделит Украине $3,44 млрд в 2025—2027 годах
  • Gettyimages.ru
  • © franckreporter

Об этом сообщает Минобороны королевства.

«Выделяя значительные средства в 2025—2027 годах, мы посылаем чёткий сигнал о том, что украинцы в долгосрочной перспективе могут рассчитывать на поддержку Дании», — приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.

Ранее обозреватель радио DR Нанна Нёрбю Хансен заявила, что датские наёмники, вставшие на сторону Украины, не смогут получить поддержку от властей.

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