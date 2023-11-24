Минобороны: Дания выделит Украине $3,44 млрд в 2025—2027 годах
- Gettyimages.ru
- © franckreporter
Об этом сообщает Минобороны королевства.
«Выделяя значительные средства в 2025—2027 годах, мы посылаем чёткий сигнал о том, что украинцы в долгосрочной перспективе могут рассчитывать на поддержку Дании», — приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.
Ранее обозреватель радио DR Нанна Нёрбю Хансен заявила, что датские наёмники, вставшие на сторону Украины, не смогут получить поддержку от властей.