WP: власти США были в ярости из-за весенней утечки данных Пентагона об Украине
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«Мы были ошеломлены и в ярости», — сказал газете один из представителей власти, которому пришлось отвечать на десятки запросов от разных СМИ.
После утечки представители правительства США сразу запросили у крупных изданий информацию о том, что из попавшего в сеть они планируют опубликовать, говорится в статье.
Утечка, в частности, раскрыла информацию о слабостях Украины в сфере обслуживания повреждённой бронетехники и о сокращении поставок боеприпасов для ПВО.
Газета The New York Times писала, что сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра начал «сливать» секретные документы Пентагона на сервер в Discord ещё в феврале прошлого года.
Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, о хранении и передаче секретной информации.