WP: власти США были в ярости из-за весенней утечки данных Пентагона об Украине

Руководство США было «ошеломлено», когда Пентагон в апреле 2023 года допустил утечку информации о собранных на Украине разведывательных данных, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, которые пообщались с журналистами на условиях анонимности.

«Мы были ошеломлены и в ярости», — сказал газете один из представителей власти, которому пришлось отвечать на десятки запросов от разных СМИ.

После утечки представители правительства США сразу запросили у крупных изданий информацию о том, что из попавшего в сеть они планируют опубликовать, говорится в статье.

Утечка, в частности, раскрыла информацию о слабостях Украины в сфере обслуживания повреждённой бронетехники и о сокращении поставок боеприпасов для ПВО.

Газета The New York Times писала, что сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра начал «сливать» секретные документы Пентагона на сервер в Discord ещё в феврале прошлого года.

Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, о хранении и передаче секретной информации.