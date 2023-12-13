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Орбан: Запад ошибается, думая о бессоннице Путина из-за отсутствия встреч

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада глубоко заблуждаются, когда думают, что президент России Владимир Путин «мучается бессонными ночами» из-за отсутствия встреч с западными лидерами.
Орбан: Запад ошибается, думая о бессоннице Путина из-за отсутствия встреч
  • Gettyimages.ru

Об этом венгерский премьер сказал в интервью порталу Mandiner.

Орбан напомнил о большом количестве зарубежных встреч российского лидера за последние месяцы, в частности с лидерами Саудовской Аравии и Китая.

«Поэтому та игра, которую ведут западные политики, думая, что встреча или невстреча с ними несёт какое-то моральное содержание — это полное непонимание международной политики», — цитирует его РИА Новости.

Венгерский премьер добавил, что западные лидеры уверены в бессонных ночах Путина из-за отсутствия встреч с ними.

«Это сказка, это непонимание», — резюмировал Орбан.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что количество зарубежных контактов Владимира Путина демонстрируют, что попытки Запада изолировать страну провалились.

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