Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада глубоко заблуждаются, когда думают, что президент России Владимир Путин «мучается бессонными ночами» из-за отсутствия встреч с западными лидерами.

Об этом венгерский премьер сказал в интервью порталу Mandiner.

Орбан напомнил о большом количестве зарубежных встреч российского лидера за последние месяцы, в частности с лидерами Саудовской Аравии и Китая.

«Поэтому та игра, которую ведут западные политики, думая, что встреча или невстреча с ними несёт какое-то моральное содержание — это полное непонимание международной политики», — цитирует его РИА Новости.

Венгерский премьер добавил, что западные лидеры уверены в бессонных ночах Путина из-за отсутствия встреч с ними.

«Это сказка, это непонимание», — резюмировал Орбан.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что количество зарубежных контактов Владимира Путина демонстрируют, что попытки Запада изолировать страну провалились.