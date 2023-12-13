Орбан: Запад ошибается, думая о бессоннице Путина из-за отсутствия встреч
- Gettyimages.ru
Об этом венгерский премьер сказал в интервью порталу Mandiner.
Орбан напомнил о большом количестве зарубежных встреч российского лидера за последние месяцы, в частности с лидерами Саудовской Аравии и Китая.
«Поэтому та игра, которую ведут западные политики, думая, что встреча или невстреча с ними несёт какое-то моральное содержание — это полное непонимание международной политики», — цитирует его РИА Новости.
Венгерский премьер добавил, что западные лидеры уверены в бессонных ночах Путина из-за отсутствия встреч с ними.
«Это сказка, это непонимание», — резюмировал Орбан.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что количество зарубежных контактов Владимира Путина демонстрируют, что попытки Запада изолировать страну провалились.