Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что русофобия в Швейцарии ослабевает, поскольку у населения меняются взгляды на украинский конфликт.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Что касается антироссийских настроений, они ярко проявились в прошлом году. Однако сейчас я вижу, что они постепенно затухают», — отметил Гармонин.

По словам посла, население Швейцарии начинает уставать от Украины и украинских беженцев.

Ранее глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин высказал мнение, что в настоящее время многие европейские страны захлестнула пещерная русофобия.