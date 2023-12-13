Посол: русофобия в Швейцарии ослабевает, меняются взгляды на конфликт на Украине
- РИА Новости
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Что касается антироссийских настроений, они ярко проявились в прошлом году. Однако сейчас я вижу, что они постепенно затухают», — отметил Гармонин.
По словам посла, население Швейцарии начинает уставать от Украины и украинских беженцев.
Ранее глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин высказал мнение, что в настоящее время многие европейские страны захлестнула пещерная русофобия.