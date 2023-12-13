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Посол: русофобия в Швейцарии ослабевает, меняются взгляды на конфликт на Украине

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Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что русофобия в Швейцарии ослабевает, поскольку у населения меняются взгляды на украинский конфликт.
Посол: русофобия в Швейцарии ослабевает, меняются взгляды на конфликт на Украине
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Что касается антироссийских настроений, они ярко проявились в прошлом году. Однако сейчас я вижу, что они постепенно затухают», — отметил Гармонин.

По словам посла, население Швейцарии начинает уставать от Украины и украинских беженцев.

Ранее глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин высказал мнение, что в настоящее время многие европейские страны захлестнула пещерная русофобия.

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