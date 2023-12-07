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Глава МО Белоруссии: многие европейские страны захлестнула пещерная русофобия

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Глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин высказал мнение, что в настоящее время многие европейские страны захлестнула пещерная русофобия.
Глава МО Белоруссии: многие европейские страны захлестнула пещерная русофобия
  • РИА Новости

Об этом Хренин заявил в ходе международной научно-практической конференции.

«Пещерная русофобия захлестнула многие европейские страны, позиционировавшие себя как «светочи демократии», — цитирует его РИА Новости.

Министр добавил, что некоторые руководители ряда стран Запада начали забывать уроки прошлого и своих соотечественников, которые боролись с нацизмом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти в Латвии, которые по-свински относятся к русскоязычному населению, сами столкнутся с таким свинством внутри своей страны.

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