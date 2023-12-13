Лавров: Запад не собирается создавать независимое палестинское государство

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что в планы западных стран по урегулированию ближневосточного конфликта не входит создание независимого палестинского государства.

Об этом Лавров сказал в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации России.

Как напомнил министр, имеются решения 75-летней давности, по которым должно было быть создано Государство Палестина, которое так и не было создано.

«И судя по позиции, которую Запад сейчас занимает, они и не собираются создавать палестинское государство. По нашим данным, Запад и нынешнее израильское руководство не хотят объединения Газы с Западным берегом», — заявил он.

По словам Лаврова, в настоящий момент власти Израиля продолжают деятельность по созданию на Западном берегу, в том числе в Восточном Иерусалиме, еврейских поселений.

Ранее Лавров заявил, что Израиль в секторе Газа сравнивает кварталы с землёй, он назвал эту ситуацию ужасной.