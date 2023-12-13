Лавров: Израиль сравнивает с землёй кварталы в секторе Газа
Об этом Лавров сказал в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации России.
Как отметил министр, Израиль считает, что у него есть полное право уничтожать палестинское движение ХАМАС любыми средствами.
«Мы в режиме реального времени видим, что является результатом такой линии. По сути дела, сравниваются с землёй кварталы», — подчеркнул он.
Лавров добавил, что с каждым днём число погибших в секторе Газа только увеличивается.
Ранее стало известно, что количество палестинцев, погибших в результате ударов Израиля в секторе Газа, превысило 18,5 тыс.