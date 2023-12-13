Политик Филиппо: наглость Зеленского погубила шансы Киева на большую помощь США

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил уверенность, что наглое поведение Владимира Зеленского в американском конгрессе стало ошибкой и погубило шансы Украины на получение большей помощи со стороны Соединённых Штатов.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Новая катастрофа для Зеленского, который сегодня совершил очень большую ошибку в американском конгрессе!» — говорится в сообщении.

По словам Филиппо, в ходе своего выступления Зеленский заявил, что те чиновники, которые проголосуют против выделения Украине помощи в размере $61 млрд, являются «марионетками Путина».

Как отметил политик, американские конгрессмены были в ярости от такого наглого поведения, что лишило Украину возможности на получение большей помощи от Вашингтона.

Ранее стало известно, что Палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Украине перед уходом на каникулы.