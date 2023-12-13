Политик Филиппо: наглость Зеленского погубила шансы Киева на большую помощь США
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Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).
«Новая катастрофа для Зеленского, который сегодня совершил очень большую ошибку в американском конгрессе!» — говорится в сообщении.
По словам Филиппо, в ходе своего выступления Зеленский заявил, что те чиновники, которые проголосуют против выделения Украине помощи в размере $61 млрд, являются «марионетками Путина».
Как отметил политик, американские конгрессмены были в ярости от такого наглого поведения, что лишило Украину возможности на получение большей помощи от Вашингтона.
Ранее стало известно, что Палата представителей США не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Украине перед уходом на каникулы.