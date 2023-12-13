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Небензя: ОАЭ внесли в СБ ООН проект резолюции по наращиванию гумпомощи Газе

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ОАЭ внесли в Совбез ООН проект резолюции о наращивании и мониторинге доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Об этом сообщил на заседании чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Надеемся, что вслед за Генассамблеей и Совет безопасности сможет наконец-то выполнить свои обязательства», — цитирует его РИА Новости.

Небензя добавил, что ОАЭ подготовили и внесли на рассмотрение Совбеза ООН ещё один проект, связанный с наращиванием и мониторингом доставки гумпомощи в сектор Газа.

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