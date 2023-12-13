Небензя: ОАЭ внесли в СБ ООН проект резолюции по наращиванию гумпомощи Газе
Об этом сообщил на заседании чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
«Надеемся, что вслед за Генассамблеей и Совет безопасности сможет наконец-то выполнить свои обязательства», — цитирует его РИА Новости.
Небензя добавил, что ОАЭ подготовили и внесли на рассмотрение Совбеза ООН ещё один проект, связанный с наращиванием и мониторингом доставки гумпомощи в сектор Газа.