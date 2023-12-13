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ГА ООН приняла резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа

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Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников без предусловий.

Об этом информирует РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 153 государства. При этом против оказались 10, а воздержались 23.

Документ был подготовлен Египтом, председательствующим в Арабской группе в ООН, и Мавританией, которая является председателем в группе стран Организации исламского сотрудничества.

Авторы неоднократно заявляли, что резолюция носит исключительно гуманитарный характер и не желали её политизации.

Ранее ОАЭ организовали поездку постпредов 14 стран в Совбезе ООН на границу Египта с сектором Газа для встречи с руководством гуманитарных организаций.

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