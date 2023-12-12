ОАЭ организовали поездку на границу с Газой представителей стран в СБ ООН

ОАЭ организовали поездку постпредов 14 стран в Совбезе ООН на границу Египта с сектором Газа для встречи с руководством гуманитарных организаций.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эмиратский дипломатический источник.

По его словам, постпреды государств в СБ ООН по инициативе ОАЭ побывали 11 декабря в Рафахе на границе между Египтом и сектором Газа с египетской стороны, для того чтобы узнать у руководства и сотрудников гуманитарных организаций о критической ситуации в секторе Газа, чтобы сформировать международное мнение о необходимости прекращения огня.

Соединённые Штаты в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа. Великобритания при этом воздержалась.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты блокированием резолюции СБ ООН по сектору Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.